СМИ: Иран может вмешаться при начале наземной операции Израиля

Иран направил через ООН послание Иерусалиму о том, что не хочет дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и будет вынужден вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа, сообщает Axios.

В США заявили, что Иран мог знать о подготовке операции ХАМАС

У Ирана есть свои красные линии. Если военная операция Израиля продолжится, особенно если Иерусалим выполнит свое обещание о наземном наступлении в Газе, Ирану придется ответить.

Ранее Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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