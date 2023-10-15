СМИ: Иран может вмешаться при начале наземной операции Израиля
15 октября 202308:02
Иран направил через ООН послание Иерусалиму о том, что не хочет дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и будет вынужден вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа, сообщает Axios.
У Ирана есть свои красные линии. Если военная операция Израиля продолжится, особенно если Иерусалим выполнит свое обещание о наземном наступлении в Газе, Ирану придется ответить.
Ранее Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru