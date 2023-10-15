СМИ: Иран может вмешаться при начале наземной операции Израиля

У Ирана есть свои красные линии. Если военная операция Израиля продолжится, особенно если Иерусалим выполнит свое обещание о наземном наступлении в Газе, Ирану придется ответить.

Ранее Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

