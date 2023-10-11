В США заявили, что Иран мог знать о подготовке операции ХАМАС

По его словам, при этом Тегеран не был осведомлен о ее деталях. У американских властей нет данных, что Иран управлял или организовал эту атаку ХАМАС. При этом, по словам Миллера, Иран давно поддерживал ХАМАС в материальном и финансовом плане.

Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

