СМИ: Интересы США и Украины разошлись из-за планов Киева конфликтовать с РФ

Аналитик считает, что для Белого дома вопросы принадлежности Крыма, Донбасса или Киева не были важны, потому что эти территории в 19-м и 20-м веках были частью Российской империи или СССР и управлялись из Москвы, пишет Газета.ru.

«Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», — отмечает Бьюкенен.

Обозреватель считает, что разногласие в позиции Вашингтона и Киева может разрушить их единство, потому что разрыв отношений с Москвой не входит в планы властей США.

Для Соединенных Штатов жизненно важно предотвратить войну с Россией, обладающей ядерным оружием, подчеркнул обозреватель.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что последние удары ВС РФ с помощью ракет и беспилотников по объектам на Украине вызвали истерику на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

