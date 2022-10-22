СМИ: Интересы США и Украины разошлись из-за планов Киева конфликтовать с РФ
Интересы США и Украины перестали совпадать, потому что Киев жаждет продолжать конфликт с Москвой. Об этом написал обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Аналитик считает, что для Белого дома вопросы принадлежности Крыма, Донбасса или Киева не были важны, потому что эти территории в 19-м и 20-м веках были частью Российской империи или СССР и управлялись из Москвы, пишет Газета.ru.
«Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», — отмечает Бьюкенен.
Обозреватель считает, что разногласие в позиции Вашингтона и Киева может разрушить их единство, потому что разрыв отношений с Москвой не входит в планы властей США.
Для Соединенных Штатов жизненно важно предотвратить войну с Россией, обладающей ядерным оружием, подчеркнул обозреватель.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что последние удары ВС РФ с помощью ракет и беспилотников по объектам на Украине вызвали истерику на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.
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