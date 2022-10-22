Небензя заявил об истерике Запада после ударов РФ по объектам на Украине

О том, как относятся западные страны к России, постпред упомянул в ходе заседания Организации Объединенных Наций.

«Высокоточными ракетами и ударами БПЛА российского производства было поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал антинародного режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — цитирует его Газета.ru.

Небензя подчеркнул, что действия, предпринятые Россией в ходе специальной военной операции на Украине, вызвали «настоящую истерику» на Западе.

Ранее постпред России при ООН отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы в Совете Безопасности ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

