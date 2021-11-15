СМИ: Индия отменила карантин привитым туристам из России
Привитые от коронавируса туристы из 99 стран, в том числе из России, смогут посетить Индию без необходимости соблюдать двухнедельный карантин, сообщает газета Hindustan Times.
По данным издания, в список попали государства, в которых для вакцинации используются препараты, признанные Всемирной организацией здравоохранения, либо страны, с которыми Индия заключила соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации.
Ранее министерство здравоохранения Индии объявило, что всем планирующим поездку в страну следует заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in и загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы
- «Технология поголовного контроля». В РПЦ оценили повсеместное введение QR-кодов
- СМИ: Индия отменила карантин привитым туристам из России
- Первое чтение законопроектов о QR-кодах в Госдуме намечено на декабрь
- Пенсионерка украла из квартиры в Москве картины Врубеля и Бурлюка
- В России появятся штрафы за нарушение ПДД на основании данных приложений
- Агент Гаркалина опровергла сообщения об угрозе ампутации руки у артиста
- Путин изменил состав президиума Госсовета
- Иммунолог рассказал о новом препарате против COVID-19 от ФМБА
- В Московском регионе наступила метеорологическая зима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru