СМИ: Индия отменила карантин привитым туристам из России

Привитые от коронавируса туристы из 99 стран, в том числе из России, смогут посетить Индию без необходимости соблюдать двухнедельный карантин, сообщает газета Hindustan Times.

Индия одобрила использование вакцины «Спутник V»

По данным издания, в список попали государства, в которых для вакцинации используются препараты, признанные Всемирной организацией здравоохранения, либо страны, с которыми Индия заключила соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Ранее министерство здравоохранения Индии объявило, что всем планирующим поездку в страну следует заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in и загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуристыТуризмКоронавирусИндия
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