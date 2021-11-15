СМИ: Индия отменила карантин привитым туристам из России

По данным издания, в список попали государства, в которых для вакцинации используются препараты, признанные Всемирной организацией здравоохранения, либо страны, с которыми Индия заключила соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Ранее министерство здравоохранения Индии объявило, что всем планирующим поездку в страну следует заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in и загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда.

