Нью-Дели ввёл новые правила въезда в Индию

Индийские власти обновили туристический протокол для иностранных туристов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Теперь все планирующие поездку в Индию должны заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in, чтобы информировать органы здравоохранения о прибытии.



Кроме того, путешественникам необходимо загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда. Уточняется, что от подобной процедуры освобождаются только дети до пяти лет.



При этом ведомство отметило, что предоставление неверных сведений «подлежит уголовному преследованию». Более того, перед посадкой в воздушное судно в стране отправления и после прилета каждый пассажир должен пройти процедуру термометрии. Если у путешественника будут выявлены симптомы коронавирусной инфекции, он будет отправлен на изоляцию в медицинское учреждение республики.

