Индия одобрила использование вакцины «Спутник V»
12 апреля 202122:19
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена Индией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
По данным РФПИ, «Спутник V» занимает второе место по количеству полученных одобрений.
Ранее на прошлой неделе сообщалось, что РФПИ начал переговоры с представителями немецкого правительства о предварительном соглашении о покупке «Спутник V» для использования на территории Германии.
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12 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru