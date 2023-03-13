СМИ: Индия будет придерживаться потолка цены на российскую нефть
Власти Индии не станут нарушать антироссийские санкции и будут придерживаться потолка цен на нефть, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Bloomberg.
Нью-Дели обратился к трейдерам и банкам с просьбой следовать этим правилам, сообщают собеседники издания. Ранее Индия провела обсуждение санкций в отношении Москвы с США и странами G7 на полях G20. Дискуссия прошла успешно.
Тем временем, Россия впервые вошла в пятерку основных торговых партнеров Индии, товарооборот между странами по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года составляет $39,8 млрд.
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