СМИ: Индия будет придерживаться потолка цены на российскую нефть

Власти Индии не станут нарушать антироссийские санкции и будут придерживаться потолка цен на нефть, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Bloomberg.

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Нью-Дели обратился к трейдерам и банкам с просьбой следовать этим правилам, сообщают собеседники издания. Ранее Индия провела обсуждение санкций в отношении Москвы с США и странами G7 на полях G20. Дискуссия прошла успешно.

Тем временем, Россия впервые вошла в пятерку основных торговых партнеров Индии, товарооборот между странами по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года составляет $39,8 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииИндияНефть
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