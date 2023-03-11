Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Россия впервые вошла в пятерку основных торговых партнеров Индии, товарооборот между странами по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года составляет $39,8 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности Индии.

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Впервые с конца 1990-х годов Москва стала пятой в списке крупнейших торговых партнеров Нью-Дели. Товарооборот в текущем финансовом году резко возрос: с $13,1 млрд до $39,8 млрд. Отмечается, что Индия экспортировала в РФ продукции на $2,5 млрд, при этом импортировала товаров на $37,3 млрд.

В список основных торговых партнеров Индии также вошли США с оборотом в $108,4 млрд, Китай ($95,9 млрд), Объединенные Арабские Эмираты ($70,2 млрд), Саудовская Аравия ($44,млрд).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляРоссияИндия
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