Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Впервые с конца 1990-х годов Москва стала пятой в списке крупнейших торговых партнеров Нью-Дели. Товарооборот в текущем финансовом году резко возрос: с $13,1 млрд до $39,8 млрд. Отмечается, что Индия экспортировала в РФ продукции на $2,5 млрд, при этом импортировала товаров на $37,3 млрд.

В список основных торговых партнеров Индии также вошли США с оборотом в $108,4 млрд, Китай ($95,9 млрд), Объединенные Арабские Эмираты ($70,2 млрд), Саудовская Аравия ($44,млрд).

