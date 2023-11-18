СМИ: Илон Маск может посетить Москву тайно или в последний момент

На этой неделе ряд СМИ распространил новость о том, что Маск на следующей неделе якобы отправится в Москву, присоединившись к российским правительственным чиновникам и разработчикам технологий в рамках международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Предполагалось, что миллиардер расскажет о модели искусственного интеллекта Grok, которую недавно представила принадлежащая ему компания xAI.

Сегодня же Маск пригрозил «термоядерным иском» в отношении всех организаций, которые выступили против X на фоне разгоревшегося скандала. Ранее IBM, Apple, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и другие компании сообщили о приостановке размещения рекламы на платформе Х после «антисемитских» высказываний её владельца, отмечает «Радиоточка НСН».

