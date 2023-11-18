Илон Маск пригрозил «термоядерным» иском отказавшимся от сотрудничества с Twitter

Американский миллиардер, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск заявил, что намерен подать»термоядерный» иск в суд к организациям, которые выступили против платформы из-за обвинений бизнесмена в антисемитизме. Об этом он написал в своем аккаунте в X.

Disney приостановит размещение рекламы в соцсети X из-за заявления Маска

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск.

Ранее Маск оставил комментарий, обвиняющий евреев в «диалектической ненависти в отношении белых людей». На этом фоне корпорация Apple, а также компания Walt Disney решили приостановить все рекламные проекты в соцсети, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
ТЕГИ:АнтисемитизмСудИскИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры