Илон Маск пригрозил «термоядерным» иском отказавшимся от сотрудничества с Twitter

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск.

Ранее Маск оставил комментарий, обвиняющий евреев в «диалектической ненависти в отношении белых людей». На этом фоне корпорация Apple, а также компания Walt Disney решили приостановить все рекламные проекты в соцсети, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».













