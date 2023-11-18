Илон Маск пригрозил «термоядерным» иском отказавшимся от сотрудничества с Twitter
Американский миллиардер, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск заявил, что намерен подать»термоядерный» иск в суд к организациям, которые выступили против платформы из-за обвинений бизнесмена в антисемитизме. Об этом он написал в своем аккаунте в X.
«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск.
Ранее Маск оставил комментарий, обвиняющий евреев в «диалектической ненависти в отношении белых людей». На этом фоне корпорация Apple, а также компания Walt Disney решили приостановить все рекламные проекты в соцсети, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru