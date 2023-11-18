Маск вляпался: Еврейская тема завела миллиардера в судебные тяжбы

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск.

Поводом для отзыва рекламы в соцсети X стала поддержка Маском публикации на платформе. в которой говорилось, что еврейские сообщества якобы распространяют ненависть к белым. Миллиардер также призвал американскую еврейскую неправительственную организацию ADL и ей подобные продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма».

В связи с этим официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил Маска в антисемитизме, сообщает Reuters.

«В любое время неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории, не говоря уже о прошедшем месяце после самого страшного дня для еврейского народа со времен холокоста», — заявил Бейтс.