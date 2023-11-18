Маск вляпался: Еврейская тема завела миллиардера в судебные тяжбы

Миллиардер Илон Маск собирается судиться с крупными корпорациями, которые обвинили его в антисемитизме, и не хотят размещать рекламу в соцсети X.



Американский миллиардер, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск заявил, что намерен подать»термоядерный» иск в суд к организациям, которые выступили против платформы из-за обвинений бизнесмена в антисемитизме. Об этом он написал в своем аккаунте в X.

От «неполиткорректного» мороженого до теракта в Питтсбурге: Почему в мире растёт уровень антисемитизма

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск.

Поводом для отзыва рекламы в соцсети X стала поддержка Маском публикации на платформе. в которой говорилось, что еврейские сообщества якобы распространяют ненависть к белым. Миллиардер также призвал американскую еврейскую неправительственную организацию ADL и ей подобные продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма».

В связи с этим официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил Маска в антисемитизме, сообщает Reuters.

«В любое время неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории, не говоря уже о прошедшем месяце после самого страшного дня для еврейского народа со времен холокоста», — заявил Бейтс.

Масштабное исследование «Конец антисемитизму» представлено в Вене в годовщину Хрустальной ночи

Затем начались громкие заявления крупных рекламодателей о прекращении рекламных проектов на платформе X.

Компания Walt Disney приостановила размещение рекламы в соцсети X в связи с высказываниями владельца компании Илона Маска о евреях. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным журнала, Disney входила в число крупнейших рекламодателей Х, и руководство соцсети особенно тревожит отказ компании от сотрудничества.

Глава ЕЕК Кантор: в борьбе с антисемитизмом мы должны ориентироваться на молодежь

Американская корпорация Apple тоже решила приостановить все рекламные проекты в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) из-за высказываний бизнесмена Илона Маска, сообщило издание Axios.

Администрация президента США назвала высказывания Маска антисемитскими.

Бизнесмена раскритиковала группа из 164 еврейских лидеров. Они призвали Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений.

По данным газеты The Washington Post, 16 ноября рекламу в соцсети приостановила корпорация IBM. Ранее бизнесмен сократил часть персонала, отвечавшего за модерацию контента на площадке, передает «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РекламаАнтисемитизмЕвреиИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры