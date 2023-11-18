Маск вляпался: Еврейская тема завела миллиардера в судебные тяжбы
Миллиардер Илон Маск собирается судиться с крупными корпорациями, которые обвинили его в антисемитизме, и не хотят размещать рекламу в соцсети X.
Американский миллиардер, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск заявил, что намерен подать»термоядерный» иск в суд к организациям, которые выступили против платформы из-за обвинений бизнесмена в антисемитизме. Об этом он написал в своем аккаунте в X.
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«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск.
Поводом для отзыва рекламы в соцсети X стала поддержка Маском публикации на платформе. в которой говорилось, что еврейские сообщества якобы распространяют ненависть к белым. Миллиардер также призвал американскую еврейскую неправительственную организацию ADL и ей подобные продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма».
В связи с этим официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил Маска в антисемитизме, сообщает Reuters.
«В любое время неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории, не говоря уже о прошедшем месяце после самого страшного дня для еврейского народа со времен холокоста», — заявил Бейтс.
Затем начались громкие заявления крупных рекламодателей о прекращении рекламных проектов на платформе X.
Компания Walt Disney приостановила размещение рекламы в соцсети X в связи с высказываниями владельца компании Илона Маска о евреях. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По данным журнала, Disney входила в число крупнейших рекламодателей Х, и руководство соцсети особенно тревожит отказ компании от сотрудничества.
Американская корпорация Apple тоже решила приостановить все рекламные проекты в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) из-за высказываний бизнесмена Илона Маска, сообщило издание Axios.
Администрация президента США назвала высказывания Маска антисемитскими.
Бизнесмена раскритиковала группа из 164 еврейских лидеров. Они призвали Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений.
По данным газеты The Washington Post, 16 ноября рекламу в соцсети приостановила корпорация IBM. Ранее бизнесмен сократил часть персонала, отвечавшего за модерацию контента на площадке, передает «Радиоточка НСН».
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