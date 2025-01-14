СМИ: ХАМАС принял условия сделки по прекращению огня
Палестинское движение ХАМАС приняло условие сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных чиновников, которые участвуют в переговорах.
Они отметили, что Израиль все еще взвешивает сделку. До этого телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в котором нет каких-либо замечаний.
Ранее Катар передал палестинскому движению и Израилю окончательный проект соглашения по освобождению заложников в секторе Газа и прекращению огня. В переговорах в Дохе был достигнут прорыв после встречи спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа, главы разведки Израиля и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани, передает «Радиоточка НСН».
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