СМИ: ХАМАС принял условия сделки по прекращению огня

Они отметили, что Израиль все еще взвешивает сделку. До этого телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в котором нет каких-либо замечаний.

Ранее Катар передал палестинскому движению и Израилю окончательный проект соглашения по освобождению заложников в секторе Газа и прекращению огня. В переговорах в Дохе был достигнут прорыв после встречи спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа, главы разведки Израиля и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани, передает «Радиоточка НСН».

