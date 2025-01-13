СМИ: Брат убитого главы ХАМАС Синвара возглавил движение в Газе
Младший брат погибшего ранее главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара возглавил организацию в секторе Газа. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на арабские источники.
«Теперь во главе признанной США террористической группировки стоит другой Синвар, младший брат Яхьи — Мухаммед», — отмечает издание.
По его данным, Синвар-младший работает над восстановлением боевого крыла ХАМАС.
Wall Street Journal пишет, что после ликвидации Яхьи Синвара должностные лица ХАМАС из Дохи решили не назначать нового лидера, а сформировать коллективный руководящий совет. На это не согласились члены движения в Газе, они действуют автономно.
Синвар-старший погиб в октябре 2024 года, его ликвидировали израильские военные, напоминает RT.
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