СМИ: Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения по Газе

Катар передал палестинскому движению ХАМАС и Израилю окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

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Согласно данным, в переговорах в Дохе был достигнут прорыв после встречи спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа, главы разведки Израиля и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани. До этого, 12 января, израильская делегация прибыла в Доху для продолжения переговоров по урегулированию в Газе в обмен на освобождение израильских заложников.

Ранее, 10 января, министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники не будут освобождены к инаугурации Дональда Трампа 20 января, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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