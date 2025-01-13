СМИ: Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения по Газе

Согласно данным, в переговорах в Дохе был достигнут прорыв после встречи спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа, главы разведки Израиля и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани. До этого, 12 января, израильская делегация прибыла в Доху для продолжения переговоров по урегулированию в Газе в обмен на освобождение израильских заложников.

Ранее, 10 января, министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники не будут освобождены к инаугурации Дональда Трампа 20 января, передает «Радиоточка НСН».

