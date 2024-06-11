СБ ООН принял резолюцию с планом Байдена о прекращении огня в Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов с планом американского президента Джо Байдена о прекращения огня в Газе, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что РФ увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа

Ее поддержали 14 стран. Россия воздержалась.

Ранее Байден заявил, что предложенная сделка предполагает вывод израильских войск из Газы, освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боев.

До этого Москва и Пекин призвали исполнить резолюцию ООН о прекращении огня в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаСовбез ООН

Горячие новости

Все новости

партнеры