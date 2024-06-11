СБ ООН принял резолюцию с планом Байдена о прекращении огня в Газе
11 июня 202401:03
Совет Безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов с планом американского президента Джо Байдена о прекращения огня в Газе, сообщает ТАСС.
Ее поддержали 14 стран. Россия воздержалась.
Ранее Байден заявил, что предложенная сделка предполагает вывод израильских войск из Газы, освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боев.
До этого Москва и Пекин призвали исполнить резолюцию ООН о прекращении огня в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБ ООН принял резолюцию с планом Байдена о прекращении огня в Газе
- Apple разработала свой искусственный интеллект
- Орбан заявил, что удалось замедлить поезд, ведущий ЕС к войне
- Илон Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств
- На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз
- В Москве прохожий избил беременную женщину из-за замечания
- МО Украины назначило нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
- По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник НИИ ФСИН России
- СМИ: под Харьковом ликвидировали лидера «Добровольческого движения ОУН»
- СК в Дагестане провел обыск в МУП «Буйнакскводоканал»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru