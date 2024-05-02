ООН: Масштаб разрушений в Газе больше, чем на Украине
2 мая 202416:12
Масштаб разрушений жилых зданий в секторе Газа больше, чем на Украине. Об этом заявил глава координационного центра ООН по разминированию Мунго Берч, сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.
Он отметил, что суммарная масса обломков жилых домов в секторе Газа составляет 37 тонн. Осложняет ликвидацию завалов множество неразорвавшихся боеприпасов, добавил он.
Ранее американский лидер Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в ходе телефонного разговора возможность немедленного прекращение огня в секторе Газа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru