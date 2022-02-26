СМИ: глава погранслужбы Украины проклял белорусских пограничников

Председатель погранслужбы Украины Сергей Дейнеко написал гневное официальное письмо председателю погранкомитета Белоруссии Анатолию Лаппо. Документ опубликовало украинское агентство УНИАН.

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В тексте украинский пограничник обвинил своих белорусских коллег в том, что они пренебрегли «нормами международного права и человеческой морали», и оказали содействие Вооружённым силам России,

«Будьте вы прокляты, твари! С презрением!», - так закончил своё письмо Дейнеко.

Ранее представители погранслужбы Украины заявили, что спецоперация ВС России на Украине проходит «при поддержке Белоруссии».

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ФОТО: Стена на границе Латвии и России. Фото с сайта abnews.ru.
ТЕГИ:Война На УкраинеБелоруссияУкраинаПограничники
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