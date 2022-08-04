СМИ: Глава МИД Эстонии просит включить в санкции запрет «шенгена» для россиян
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу гражданам РФ шенгенских виз. Об этом сообщает Блумберг.
По словам эстонского министра, необходимо «повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи въездных виз, но не исключает «действий эмоционального характера».
В свою очередь, в МИД РФ не исключил, что россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы и пообещал в этом случае ответные меры.
Ранее Эстония прекратила выдачу россиянам виз и ВНЖ для обучения.
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