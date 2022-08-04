СМИ: Глава МИД Эстонии просит включить в санкции запрет «шенгена» для россиян

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи въездных виз, но не исключает «действий эмоционального характера».

В свою очередь, в МИД РФ не исключил, что россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы и пообещал в этом случае ответные меры.

Ранее Эстония прекратила выдачу россиянам виз и ВНЖ для обучения.



