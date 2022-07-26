«Злом на зло не отвечают»: Лишение россиян «шенгена» не ударит по туротрасли
Пакетные туры в Европу уже давно никто не продает, сказал НСН член общественного совета при Ростуризме Сергей Голов.
Прекращение выдачи россиянам шенгенских виз может войти в следующий пакет санкционных мер Евросоюза против России, но отечественная туристическая отрасль сильно от этого не пострадает, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее МИД России предупредил, что Европа может перестать выдавать россиянам Шенгенские визы. В ведомстве обратили внимание, что консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже фактически приостановили оформление виз.
«Это может войти в следующий пакет санкционных мер, поэтому я ничему не удивлюсь. Такой сценарий будет достаточно печальным, хотя в Финляндии заявили, что не будут ограничивать выдачу туристических виз россиянам. С учетом того, что мы практически никуда в Европу не летам из-за санкций в отношении авиапарка, не думаю, что решение о запрете выдачи "шенгена" будет огромным ударом для российской туристической отрасли. Пакетные туры в Европу давно уже не организовываются», - сказал Голов.
Сейчас звучат предложения о зеркальном ответе. В частности, запретить въезд в Россию европейским туристам.
«Не стоит уподобляться и злом отвечать на зло. Да и туристов из Европы у нас сегодня не так много», - считаетГолов.
Ранее стало известно, что российские туроператоры задолжали туристам около 8-9 млрд рублей за путешествия, не состоявшиеся из-за пандемии коронавируса и геополитической обстановки. Такие данные озвучили в Ассоциации туроператоров России.
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