Эстония прекратила выдачу россиянам виз и ВНЖ для обучения
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика прекращает выдачу гражданам РФ временного вида на жительство и виз для обучения, сообщает пресс-служба эстонского правительства.
По его словам, санкции против России необходимы для обеспечения «неустанного давления на Москву», и если они помогут остановить спецоперацию ВС РФ на Украине, то это «положительно скажется на безопасности Эстонии».
«Принятое кабмином решение исключит ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», — подчеркнул Рейнсалу.
Он добавил, что россияне и граждане Белоруссии могут оформить краткосрочное трудоустройство в Эстонии только при наличии у них действующей визы.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что всегда будут россияне, которым въезд и пребывание в странах Евросоюза должны быть разрешены, поэтому невозможно полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, пишет журнал «Профиль».
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