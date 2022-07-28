Эстония прекратила выдачу россиянам виз и ВНЖ для обучения

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика прекращает выдачу гражданам РФ временного вида на жительство и виз для обучения, сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Песков заявил, что Москва ответит на отказ россиянам в шенгенских визах

По его словам, санкции против России необходимы для обеспечения «неустанного давления на Москву», и если они помогут остановить спецоперацию ВС РФ на Украине, то это «положительно скажется на безопасности Эстонии».

«Принятое кабмином решение исключит ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», — подчеркнул Рейнсалу.

Он добавил, что россияне и граждане Белоруссии могут оформить краткосрочное трудоустройство в Эстонии только при наличии у них действующей визы.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что всегда будут россияне, которым въезд и пребывание в странах Евросоюза должны быть разрешены, поэтому невозможно полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, пишет журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
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