СМИ: Германия строит военную железную дорогу вглубь Украины
В Германии оператор железных дорог Deutsche Bahn готовит Европу к большой войне при помощи вооруженного конфликта вокруг Украины, сообщает Der Tagesspiegel.
Компания является партнером оперативного плана ФРГ, чтобы совместно с вооруженными силами Североатлантического альянса справиться с новыми вызовами в Европе - в том числе в области военной логистики. В случае вооруженного конфликта с участием НАТО железнодорожникам будет необходим перевезти через Германию до 800 тысяч военнослужащих с оружием, боевой техникой и необходимыми запасами.
Разработана базовая сеть военных железных дорог, маршруты классифицированы, а мосты проверены на прочность.
При нынешней политике Германии увеличить армию страны практически втрое не получится — обязательный призыв давно отменен, исправной военной техники почти нет, а молодые люди воевать не готовы. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
