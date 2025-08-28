Компания является партнером оперативного плана ФРГ, чтобы совместно с вооруженными силами Североатлантического альянса справиться с новыми вызовами в Европе - в том числе в области военной логистики. В случае вооруженного конфликта с участием НАТО железнодорожникам будет необходим перевезти через Германию до 800 тысяч военнослужащих с оружием, боевой техникой и необходимыми запасами.

Разработана базовая сеть военных железных дорог, маршруты классифицированы, а мосты проверены на прочность.

При нынешней политике Германии увеличить армию страны практически втрое не получится — обязательный призыв давно отменен, исправной военной техники почти нет, а молодые люди воевать не готовы. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.

