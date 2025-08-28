Появился кадр из фильма с Джудом Лоу в роли Путина
28 августа 202500:16
Появился первый кадр, на котором голливудский актер Джуд Лоу играет президента России Владимира Путина, сообщает Variety.
Фильм называется «Кремлевский волшебник». Издание пишет, что кинокартина должна вызвать бурные споры во время премьеры на Венецианском кинофестивале. При этом Лоу не так уж и похож на российского лидера. Фильм полностью снимали в Латвии.
Фильм «Кремлевский волшебник» покажут на Венецианском кинофестивале 31 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
