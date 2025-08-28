Появился кадр из фильма с Джудом Лоу в роли Путина

Появился первый кадр, на котором голливудский актер Джуд Лоу играет президента России Владимира Путина, сообщает Variety.

Кинокритик объяснил сумасшедший мировой интерес к фильму «Кремлевский волшебник»

Фильм называется «Кремлевский волшебник». Издание пишет, что кинокартина должна вызвать бурные споры во время премьеры на Венецианском кинофестивале. При этом Лоу не так уж и похож на российского лидера. Фильм полностью снимали в Латвии.

Фильм «Кремлевский волшебник» покажут на Венецианском кинофестивале 31 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
