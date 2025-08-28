Консилиум альпинистов считает невозможным спасение Наговициной

Они сопоставили все риски для жизни и здоровья спасателей, учли сложные метеоусловия. Отмечается, что организация спасательных работ может привести к очередным жертвам. В обсуждении операции участвовали специалисты, находящиеся на территории Киргизии и за ее пределами, которые имеют опыт проведения подобных операций.

Ранее на пике Победы в Киргизии упал вертолет. Это произошло во время попытки спасти Наговицину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

