Консилиум альпинистов считает невозможным спасение Наговициной

Группа альпинистов, привлеченная в качестве экспертов фирмой Aksai travel, сообщила о невозможности продолжения операции по спасению россиянки Натальи Наговициной в текущем году, сообщают «Известия».

Пострадавших при попытке спасти альпинистку Наговицыну отправят в Москву

Они сопоставили все риски для жизни и здоровья спасателей, учли сложные метеоусловия. Отмечается, что организация спасательных работ может привести к очередным жертвам. В обсуждении операции участвовали специалисты, находящиеся на территории Киргизии и за ее пределами, которые имеют опыт проведения подобных операций.

Ранее на пике Победы в Киргизии упал вертолет. Это произошло во время попытки спасти Наговицину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Натальи Наговициной
