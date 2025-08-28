Немецкий альпинист рассказал подробности подъема на пик Победы с Наговицыной
Альпинист Гюнтер Зигмунд из Германии, который входил в группу скалолазов, в которой состояла россиянка Наталья Наговицына, рассказал, как происходил подъем на пик Победа и о попытках спасти Наталью, сообщают «Известия».
По его словам, он вместе с женщиной и другим членом группы по имени Роман начали восхождение в полночь, а итальянец Лука Синигалья, который также входил в команду, спустя некоторое время вернулся в лагерь в снежной пещере из-за боли в пальцах. Немец достиг вершины через пять часов и стал единственным из группы, кто смог это сделать.
Во время спуска погода резко ухудшилась, Зигмунд решил вернуться в пещеру. Позже Роман сообщил о сломанной лодыжке Наговицыной, и Зигмунд с Синигальей решили пойти на помощь к россиянке.
Отмечается, что наиболее разумным решением было провести ночь в палатке. Позже альпинисты оставили Наталью с запасами, которых должно было хватить на 4–5 дней.
Группа альпинистов сообщила о невозможности продолжения операции по спасению россиянки в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru