Дмитрий Певцов заявил о дефиците идей и «ждунах» в российском кино

Современное российское кино, несмотря на кассовые сборы, страдает от дефицита идей и непрозрачного распределения финансирования, заявил актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, в сфере финансирования фильмов до сих пор действуют принципы «свои — своим», и среди распределяющих деньги «много ждунов». При этом картины талантливых режиссеров, которые снимают кино «во имя любви», почти не доходят до широкой аудитории.

Он также добавил, что кассовый успех не является показателем качества. По его словам, как высокий спрос на сигареты не делает их полезными, так и популярность отдельных фильмов не говорит об их ценности.

Отдельно депутат выразил обеспокоенность детским кино, отметив, что у детей отсутствует «моральный иммунитет», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноАктерыДмитрий Певцов

