Дмитрий Певцов заявил о дефиците идей и «ждунах» в российском кино
Современное российское кино, несмотря на кассовые сборы, страдает от дефицита идей и непрозрачного распределения финансирования, заявил актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, в сфере финансирования фильмов до сих пор действуют принципы «свои — своим», и среди распределяющих деньги «много ждунов». При этом картины талантливых режиссеров, которые снимают кино «во имя любви», почти не доходят до широкой аудитории.
Он также добавил, что кассовый успех не является показателем качества. По его словам, как высокий спрос на сигареты не делает их полезными, так и популярность отдельных фильмов не говорит об их ценности.
Отдельно депутат выразил обеспокоенность детским кино, отметив, что у детей отсутствует «моральный иммунитет», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитрий Певцов заявил о дефиците идей и «ждунах» в российском кино
- Михаил Муромов рассказал, что получает пенсию в 12 тысяч рублей
- «Кто это? Мы его не знаем!»: Шнуров рассказал о реакции бойцов СВО на Бородина
- Аналитик допустил рост доллара до 95 рублей к концу года
- Арбитраж Москвы рассматривает 19 исков к украинскому посольству
- Фильм «Кремлевский волшебник» покажут на Венецианском кинофестивале 31 августа
- Соблазнителя жены Диброва вынудили на сделку с супругой
- Российского пловца ищут в Босфоре и Мраморном море с помощью гидролокатора
- Оркестр «Глобалис» объяснил популярность саундтреков к фильмам
- Посольство Украины задолжало Москве более 40 миллионов рублей за коммуналку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru