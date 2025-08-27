Дмитрий Певцов заявил о дефиците идей и «ждунах» в российском кино

Современное российское кино, несмотря на кассовые сборы, страдает от дефицита идей и непрозрачного распределения финансирования, заявил актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, в сфере финансирования фильмов до сих пор действуют принципы «свои — своим», и среди распределяющих деньги «много ждунов». При этом картины талантливых режиссеров, которые снимают кино «во имя любви», почти не доходят до широкой аудитории.