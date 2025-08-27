«Русский мэр» в Колумбии заявил о попытках сместить его с должности

Мэр города Тунха в Колумбии Михаил Краснов, имеющий российское и колумбийское гражданство, сообщил РИА Новости, что против него ведутся политические интриги с целью лишить его поста.

Краснов напомнил, что победил на выборах 2023 года, опередив конкурентов более чем на 10%. По его словам, недовольство его деятельностью связано с тремя факторами. Он считает, что бывший мэр, оставивший город с финансовыми проблемами и опасающийся уголовного преследования, инициирует давление, чтобы избежать ответственности.

Кроме того, в стране в марте 2026 года начнется новый избирательный цикл, и политические силы стремятся использовать мэрию для финансирования кампаний. Третьей причиной он назвал то, что выиграл выборы «без денег», что, по его словам, нетипично для колумбийской политики.

Краснов также отверг обвинения в нарушении закона из-за работы в государственном университете, отметив, что преподавание в Колумбии не подпадает под запрет для чиновников. По словам политика, он намерен оставаться на посту как минимум до 2026 года, однако не исключил возможности возвращения в Россию, если ему не дадут продолжить работу в Колумбии, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Михаила Краснова
