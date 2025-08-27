«Русский мэр» в Колумбии заявил о попытках сместить его с должности

Мэр города Тунха в Колумбии Михаил Краснов, имеющий российское и колумбийское гражданство, сообщил РИА Новости, что против него ведутся политические интриги с целью лишить его поста.

Краснов напомнил, что победил на выборах 2023 года, опередив конкурентов более чем на 10%. По его словам, недовольство его деятельностью связано с тремя факторами. Он считает, что бывший мэр, оставивший город с финансовыми проблемами и опасающийся уголовного преследования, инициирует давление, чтобы избежать ответственности.