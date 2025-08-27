«Русский мэр» в Колумбии заявил о попытках сместить его с должности
Мэр города Тунха в Колумбии Михаил Краснов, имеющий российское и колумбийское гражданство, сообщил РИА Новости, что против него ведутся политические интриги с целью лишить его поста.
Краснов напомнил, что победил на выборах 2023 года, опередив конкурентов более чем на 10%. По его словам, недовольство его деятельностью связано с тремя факторами. Он считает, что бывший мэр, оставивший город с финансовыми проблемами и опасающийся уголовного преследования, инициирует давление, чтобы избежать ответственности.
Кроме того, в стране в марте 2026 года начнется новый избирательный цикл, и политические силы стремятся использовать мэрию для финансирования кампаний. Третьей причиной он назвал то, что выиграл выборы «без денег», что, по его словам, нетипично для колумбийской политики.
Краснов также отверг обвинения в нарушении закона из-за работы в государственном университете, отметив, что преподавание в Колумбии не подпадает под запрет для чиновников. По словам политика, он намерен оставаться на посту как минимум до 2026 года, однако не исключил возможности возвращения в Россию, если ему не дадут продолжить работу в Колумбии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Консилиум альпинистов считает невозможным спасение Наговициной
- Минпросвещения и Минтруд разрабатывают единые критерии зарплаты учителей
- «Русский мэр» в Колумбии заявил о попытках сместить его с должности
- Дмитрий Певцов заявил о дефиците идей и «ждунах» в российском кино
- Михаил Муромов рассказал, что получает пенсию в 12 тысяч рублей
- «Кто это? Мы его не знаем!»: Шнуров рассказал о реакции бойцов СВО на Бородина
- Аналитик допустил рост доллара до 95 рублей к концу года
- Арбитраж Москвы рассматривает 19 исков к украинскому посольству
- Фильм «Кремлевский волшебник» покажут на Венецианском кинофестивале 31 августа
- Соблазнителя жены Диброва вынудили на сделку с супругой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru