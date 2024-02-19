СМИ: Германия передала Украине непригодную технику по завышенной цене
Минобороны ФРГ поставило Киеву бронемашины, которые непригодны для боев, сообщает Bild.
По данным издания, бронемашины были поставлены по завышенной цене. БТР оказались непригодными из-за тонкой брони, практически не способной защищать Их обшивка могла защитить только от ручного огнестрельного оружия. По этой причине такие машины годятся лишь для использования в тылу.
В Минобороны Германии указали, что Украина при заключении контракта не требовала повышенной защиты, однако анонимный украинский чиновник подчеркнул, что это неправда.
Ранее сенатор от Штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что США следует передавать военную помощь Украине не безвозмездно, а в кредит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru