Сенатор Грэм предложил передавать оружие Украине в кредит
США следует передавать военную помощь Украине не безвозмездно, а в кредит. Такое мнение в эфире телеканала CBS высказал сенатор от Штата Южная Каролина Линдси Грэм.
Политик обратил внимание, что страны Евросоюза передали $33 миллиарда военной помощи Украине в кредит. США следует поступить так же, полагает сенатор.
Он указал на богатые природные запасы Украины, которыми Киев мог бы расплатиться по долгам. Сенатор уточнил, что соответствующую инициативу выдвинул экс-президент Дональд Трамп.
«У нас долг на $34 трлн. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов», - сказал Грэм.
На этой неделе Грэм проголосовал против законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Грэм предложил передавать оружие Украине в кредит
- Подруга Пугачевой предрекла возвращение певицы в Россию
- Российские врачи вернулись в Москву из сектора Газа
- США нанесли удары по ракетным установкам и беспилотникам хуситов
- ЛДПР: Кологривый согласился сыграть Жириновского без обсуждения гонорара
- Боррель спрогнозировал решение ситуации на Украине в течение трех месяцев
- Евросоюз оштрафует Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах
- США начали разрабатывать план ответа РФ в случае угрозы из космоса
- В Кузбассе у шахты «Таштагольская» произошел горный удар
- Трамп представил коллекцию кроссовок собственного бренда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru