Сенатор Грэм предложил передавать оружие Украине в кредит

Политик обратил внимание, что страны Евросоюза передали $33 миллиарда военной помощи Украине в кредит. США следует поступить так же, полагает сенатор.

Он указал на богатые природные запасы Украины, которыми Киев мог бы расплатиться по долгам. Сенатор уточнил, что соответствующую инициативу выдвинул экс-президент Дональд Трамп.

«У нас долг на $34 трлн. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов», - сказал Грэм.

На этой неделе Грэм проголосовал против законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, напоминает «Радиоточка НСН».

