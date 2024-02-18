Боррель спрогнозировал решение ситуации на Украине в течение трех месяцев
Ситуация на поле боя на Украине решится в течение трех месяцев. Об этом на конференции по безопасности в Мюнхене заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.
По словам чиновника, страны Евросоюза и другие партнеры Украины должны как можно скорее увеличить объемы поставляемой военной помощи. Через три месяца ситуация на поле уже решится, считает он.
Боррель признал, что ЕС часто колебался в вопросах поставок оружия Украине. Политик полагает, что если бы Брюссель действовал решительнее, то ситуация на поле боя была бы другой.
Ранее глава европейской дипломатии заявил об исчерпании запасов вооружений для помощи Киеву. В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров направил письмо коллегам в ЕС и пожаловался на критическую нехватку боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru