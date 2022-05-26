Так он прокомментировал заявления аналитика немецкой оппозиционной партии ХДС Родерика Кизеветтера о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц не хочет, чтобы Украина достигла «успеха». Как указа профессор, Берлин не желает оказывать серьезную помощь Киеву, а значит не хочет, «чтобы Россия проиграла».

Сорока объяснил это экономическими интересами Берлина.

Ранее экс-председатель Социал-демократической партии в ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что острая ситуация на Украине произошла в результате того, что США и НАТО игнорировали интересы безопасности РФ.

