СМИ: Германия не заинтересована в «успехе» Украины
Власти ФРГ не заинтересованы в «успехе» Киева, так как стремятся к тесным отношениям с Россией, сообщает ресурс Niezalezna.pl со ссылкой на профессора Университета Яна Кохановского Павла Сороку.
Так он прокомментировал заявления аналитика немецкой оппозиционной партии ХДС Родерика Кизеветтера о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц не хочет, чтобы Украина достигла «успеха». Как указа профессор, Берлин не желает оказывать серьезную помощь Киеву, а значит не хочет, «чтобы Россия проиграла».
Сорока объяснил это экономическими интересами Берлина.
Ранее экс-председатель Социал-демократической партии в ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что острая ситуация на Украине произошла в результате того, что США и НАТО игнорировали интересы безопасности РФ.
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