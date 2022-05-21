Немецкий политик напомнил, что Россия в течение последних 20 лет выступает противником выступления Украины в НАТО. Москва также противодействует размещению американских ракет около границ РФ. Лафонтен проводит параллель между украинским и кубинским кризисами.

«Аргумент о том, что каждое государство может решить для себя, к какому союзу оно присоединится, является ложным. Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», — приводит слова бывшего председателя СДПГ Газета. ru.

Также Оскар Лафонтен раскритиковал ужесточение антироссийских санкций из-за ущерба экономике Германии.

«Мы стреляем себе в ногу», — приводит его слова RT.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что действия европейских политиков, которые отказываются от российских энергоносителей, приводят к тому, что экономический кризис, начавшийся в 2021 году, будет усугубляться.

«Действия европейских политиков, в том числе Анналены Бербок, ведут к полной экономической деградации ЕС в целом и Германии в частности. Мы являемся свидетелями того, что они своими действиями приводят не к росту энергетической безопасности Европы, а к тому, что экономический кризис в Европе будет лишь усугубляться», - добавил он.

