СМИ: в США решили отложить введение потолка цен на нефть из России

Официальные лица в Белом доме заявляют, что не планируют устанавливать уровень потолка цен на российскую нефть до подведения итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным издания, это решение связано и с неопределенностью на мировом рынке нефти.

Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен

Кроме того, в Вашингтоне намерены дождаться декабря, когда вступят в силу ограничения на покупку нефти из России.

Ранее по данным ряда СМИ, Запад определился с потолком цен на нефть из России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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