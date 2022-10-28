СМИ: в США решили отложить введение потолка цен на нефть из России

Официальные лица в Белом доме заявляют, что не планируют устанавливать уровень потолка цен на российскую нефть до подведения итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным издания, это решение связано и с неопределенностью на мировом рынке нефти.