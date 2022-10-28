СМИ: в США решили отложить введение потолка цен на нефть из России
Официальные лица в Белом доме заявляют, что не планируют устанавливать уровень потолка цен на российскую нефть до подведения итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США.
По данным издания, это решение связано и с неопределенностью на мировом рынке нефти.
Кроме того, в Вашингтоне намерены дождаться декабря, когда вступят в силу ограничения на покупку нефти из России.
Ранее по данным ряда СМИ, Запад определился с потолком цен на нефть из России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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