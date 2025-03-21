СМИ: ФРГ конфисковала танкер с нефтью, который приписывают к «теневому флоту» РФ
Таможня Германии конфисковала танкер Eventin. Как пишет Der Spiegel, предполагается, что он входит в так называемый «теневой флот» России.
По данным издания, на борту судна находится 99 тысяч тонн нефти, её стоимость оценивается в 40 млн евро.
Отмечается, что танкер, который находится в порту на острове Рюген, попал в санкционные списки Евросоюза. Судну запрещено продолжать плавание из-за введённых таможенных мер.
Ранее три немецких судна взяли на буксир танкер Eventin, потерявший управление и дрейфовавший в Балтийском море. Судно направлялось из российского Усть-Луга в египетский Порт-Саид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru