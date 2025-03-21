СМИ: ФРГ конфисковала танкер с нефтью, который приписывают к «теневому флоту» РФ

По данным издания, на борту судна находится 99 тысяч тонн нефти, её стоимость оценивается в 40 млн евро.

Отмечается, что танкер, который находится в порту на острове Рюген, попал в санкционные списки Евросоюза. Судну запрещено продолжать плавание из-за введённых таможенных мер.

Ранее три немецких судна взяли на буксир танкер Eventin, потерявший управление и дрейфовавший в Балтийском море. Судно направлялось из российского Усть-Луга в египетский Порт-Саид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

