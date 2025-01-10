Неуправляемый танкер с 99 тысячами тонн нефти дрейфует в Балтийском море
Неуправляемый танкер Eventin, перевозящий 99 тысяч тонн нефти, дрейфует в Балтийском море. Об этом сообщает командование Германии по чрезвычайным ситуациям на море.
В ведомстве уточнили, что судно, «не имеющее возможности маневрировать», находится к северу от немецкого острова Рюген.
В сообщении говорится, что к танкеру направлены многоцелевое судно Arkona и аварийный буксир.
По данным газеты Bild, судно, загруженное нефтью, вышло из российского Усть-Луга 6 января в направлении египетского Порт-Саида.
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что два танкера, потерпевшие крушение 15 декабря в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на судоходство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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