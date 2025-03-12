В Европарламенте призвали прекратить покупать у России ключевые ресурсы
Необходимо полностью отказаться от покупки у России ряда ключевых товаров. Об этом говорится в резолюции, которую в ходе пленарной сессии в Страсбурге приняли депутаты Европарламента.
По мнению евродепутатов, следует ввести «запрет или адресные тарифы» на российские зерно, удобрения, сталь, уран, титан, никель, древесину, нефть, нефтепродукты и газ. При этом часть ограничений следует распространить и на Белоруссию.
Также в резолюции говорится о необходимости ввести новые санкции против банковского сектора, металлургии, атомной и химической промышленности, сельского хозяйства, которые «имеющих особое значение для экономики РФ». Рестрикции должны затрагивать и поставщиков сырьевых товаров, например, алюминия и титана.
Кроме того, в Европарламенте призвали ввести санкции и против всех известных танкеров, входящих в так называемый «теневой флот РФ», и их владельцев.
Ранее сенатор США Линдси Грэм (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о намерении представить в Конгрессе проект закона о введении новых санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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