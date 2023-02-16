СМИ: французские танки отправились на Украину

Франция направила на Украину партию из танков AMX-10RC. Об этом со ссылкой на армейские источники сообщает издание Forces Operations.

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Париж передал Киеву 14 танков, уточнило СМИ. Источник издания отметил, что Франция обещала отправить ВСУ несколько десятков бронемашин в ближайшие месяцы.

Сообщается, что экипажи ВСУ уже прошли обучение управлению машинами. По данным журналистов, украинская армия собирается использовать французские танки в боях с армией РФ.

В марте Украина получит от Германии танки Leopard 2, заявил ранее генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн. Также Берлин намерен отправить ВСУ боевые машины пехоты Marder, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиФранцияУкраина
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