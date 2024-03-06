МИД Франции: в Европе сомневаются в оказании длительной помощи Киеву

«Сегодня мы достигли рубежа, который породил неуверенность в Европе, в том числе, в отношении России и ее возможности выиграть войну», — сказал дипломат. Он отметил, что есть сомнения в возможности поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. При этом Сежурне призвал усилить поддержку Украины.

Ранее Сежурне заявил, что Париж не намерен переходить границу соучастия в украинском конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

