МИД Франции: в Европе сомневаются в оказании длительной помощи Киеву
В Европе существуют сомнения о способности Европейского союза поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, сообщил в эфире телеканала TF1 министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
«Сегодня мы достигли рубежа, который породил неуверенность в Европе, в том числе, в отношении России и ее возможности выиграть войну», — сказал дипломат. Он отметил, что есть сомнения в возможности поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. При этом Сежурне призвал усилить поддержку Украины.
Ранее Сежурне заявил, что Париж не намерен переходить границу соучастия в украинском конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru