Monde: власти Франции допустили отправку спецназа на Украину

Отмечается, что Париж может принять такое решение, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму». По мнению источников издания, открытое военное присутствие Франции могло бы защитить некоторые украинские территории и ограничить удары Вооруженных сил РФ.

Официально французский спецназ, бойцы которого подчиняются Генштабу, не пересекал украинскую границу, говорится в публикации.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои слова о возможности отправки военных стран НАТО на Украину. Политик назвал свое заявление «взвешенным и продуманным», передает «Радиоточка НСН».

