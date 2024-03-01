Monde: власти Франции допустили отправку спецназа на Украину
Франция рассматривает возможность разрешить силам специального назначения и другим подразделениям пересекать границу с Украиной, сообщила газета Monde со ссылкой на источники в руководстве республики.
Отмечается, что Париж может принять такое решение, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму». По мнению источников издания, открытое военное присутствие Франции могло бы защитить некоторые украинские территории и ограничить удары Вооруженных сил РФ.
Официально французский спецназ, бойцы которого подчиняются Генштабу, не пересекал украинскую границу, говорится в публикации.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои слова о возможности отправки военных стран НАТО на Украину. Политик назвал свое заявление «взвешенным и продуманным», передает «Радиоточка НСН».
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