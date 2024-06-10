СМИ: Финляндия передала Киеву новейшее вооружение

Власти Финляндии отправили на Украину некоторые образцы новейшего вооружения, сообщает издание Yle.

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Часть переданного оборудования настолько новая, что все еще находится на стадии разработки. Другие подробности не приводятся.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет новые поставки систем ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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