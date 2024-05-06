МИД Италии: Рим не отправит Украине вооружение для поражения территории России

Италия не предоставит Украине оружие, которое можно будет использовать для поражения территории России. Об этом сообщает SkyTG24 со ссылкой на главу итальянского МИД Антонио Таяни.

Польша отказалась отправлять на Украину военных

По его словам, целью Рима остаются поставки ненаступательного оружия для защиты территории Украины.

Ранее МИД Франции сообщил, что Париж не намерен отправлять на Украину своих солдат. В министерстве назвали связанные с подобной информацией заголовки частью кампании по дезинформации, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ИталияПоставкиУкраина

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