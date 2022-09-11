СМИ: Евросоюз пережил потрясение из-за перекрытия «Северного потока» перед наступающей зимой

Также The Wall Street Journal напоминает о падении курса евро в паритете к курсу доллара впервые за 20 лет при многократном росте цен на энергоресурсы.

Издание сделало вывод о том, что сложившееся положение дел разгоняет инфляцию, из-за чего в ряде стран стали останавливаться производства. Одновременно в Европе растет безработица и снижается покупательская способность, отмечает Газета.ru.

Страны Евросоюза страдают от низких поставок российского газа и не могут найти альтернативных поставщиков, на этом фоне эксперты уверены в запуске «Северного потока-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

