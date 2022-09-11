СМИ: Евросоюз пережил потрясение из-за перекрытия «Северного потока» перед наступающей зимой

Европейцы испытали шок из-за перекрытых поставок газа по «Северному потоку» перед зимними холодами. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание пишет, что остановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток» стала страшным ударом по экономике европейского сообщества. В связи с этим в ЕС разрабатывают планы по борьбе с энергокризисом.

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Также The Wall Street Journal напоминает о падении курса евро в паритете к курсу доллара впервые за 20 лет при многократном росте цен на энергоресурсы.

Издание сделало вывод о том, что сложившееся положение дел разгоняет инфляцию, из-за чего в ряде стран стали останавливаться производства. Одновременно в Европе растет безработица и снижается покупательская способность, отмечает Газета.ru.

Страны Евросоюза страдают от низких поставок российского газа и не могут найти альтернативных поставщиков, на этом фоне эксперты уверены в запуске «Северного потока-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭкономикаРоссийский ГазСеверный ПотокЕвросоюз
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