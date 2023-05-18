СМИ: Европа страдает от конфликта на Украине, пока США наблюдают за ним
Страны Европы, прежде всего, страдают от кризиса вокруг Украины, в то время как Вашингтон поставляет Киеву оружие и наблюдает за конфликтом издалека, сообщает Global Times.
По данным издания, «Европа снова страдает от боли войны после окончания двух великих войн прошлого века». Европейские страны находятся в ситуации незащищённости и неопределённости, так как утратили старую систему безопасности.
Отмечается, что конфликт вокруг бывшей советской республики нанёс вред европейской экономике.
Как стало известно ранее, Европа посчитает ущерб Украины от военного конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru