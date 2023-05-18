СМИ: Европа страдает от конфликта на Украине, пока США наблюдают за ним

Страны Европы, прежде всего, страдают от кризиса вокруг Украины, в то время как Вашингтон поставляет Киеву оружие и наблюдает за конфликтом издалека, сообщает Global Times.

В Эстонии заявили, что Европа устала помогать Украине

По данным издания, «Европа снова страдает от боли войны после окончания двух великих войн прошлого века». Европейские страны находятся в ситуации незащищённости и неопределённости, так как утратили старую систему безопасности.

Отмечается, что конфликт вокруг бывшей советской республики нанёс вред европейской экономике.

Как стало известно ранее, Европа посчитает ущерб Украины от военного конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАЕвропа

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