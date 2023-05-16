В Эстонии заявили, что Европа устала помогать Украине

Евросоюз больше не хочет поддерживать Украину. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) написала глава эстонского Института внешней политики Кристи Райк.

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Эксперт заявила, что единство Запада по поводу Украины трещит по швам. Скрывать это невозможно, отметила Райк.

По ее словам, страны НАТО не хотят вступления Украины в альянс. Запад не желает провоцировать Россию «слишком сильно», считает политолог.

Издание Politico ранее сообщило, что у США в ближайшие месяцы могут закончиться средства на военную помощь Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭстонияЕвросоюзУкраина

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