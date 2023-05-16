В Эстонии заявили, что Европа устала помогать Украине
Евросоюз больше не хочет поддерживать Украину. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) написала глава эстонского Института внешней политики Кристи Райк.
Эксперт заявила, что единство Запада по поводу Украины трещит по швам. Скрывать это невозможно, отметила Райк.
По ее словам, страны НАТО не хотят вступления Украины в альянс. Запад не желает провоцировать Россию «слишком сильно», считает политолог.
Издание Politico ранее сообщило, что у США в ближайшие месяцы могут закончиться средства на военную помощь Украине, передает «Радиоточка НСН».
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