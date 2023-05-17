Европа посчитает ущерб Украины от военного конфликта
17 мая 202319:40
Совет Европы утвердил создание в Гааге специальной комиссии, которая посчитает ущерб Украине во время военного конфликта. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
«Это важный первый шаг навстречу компенсациям бесчисленным жертвам продолжающейся российской агрессии. Штаб-квартира этого механизма будет находиться в Гааге в Нидерландах», - говорится в сообщении дипломата.
Реестр должен стать частью механизма, который «обяжет Москву в выплате компенсаций», отметил Хукстра.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продолжит работу над изъятием зданий у российского посольства. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru