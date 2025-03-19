СМИ: Европа планирует ускорить поставки оружия Киеву

Он заявил об этом незадолго до того, как президент России Владимир Путин одобрил предложение лидера США Дональда Трампа о взаимном с Украиной отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. По словам британского дипломата, он обсудил с главой европейской дипломатии Кайей Каллас возможность отправки дополнительной военной поддержки Киеву до прекращения боевых действий.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

