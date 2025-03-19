СМИ: Европа планирует ускорить поставки оружия Киеву
Лондон и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия Киеву на фоне потенциального прекращения огня, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми.
Он заявил об этом незадолго до того, как президент России Владимир Путин одобрил предложение лидера США Дональда Трампа о взаимном с Украиной отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. По словам британского дипломата, он обсудил с главой европейской дипломатии Кайей Каллас возможность отправки дополнительной военной поддержки Киеву до прекращения боевых действий.
18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.
Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru