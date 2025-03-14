Великобритания потребовала от России прекратить огонь на Украине
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми потребовал на саммите «Большой семерки» (G7), чтобы Россия приняла «без каких-либо условий» предложение о прекращении огня на Украине. Об этом сообщила газета Daily Mail.
«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — подчеркнул дипломат.
Он также добавил, что мнения о том, что российскому лидеру Владимиру Путину нельзя давать возможность «менять правила игры», придерживаются все члены G7.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что контакты спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве были продуктивными и позитивными. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru