Великобритания потребовала от России прекратить огонь на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми потребовал на саммите «Большой семерки» (G7), чтобы Россия приняла «без каких-либо условий» предложение о прекращении огня на Украине. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Путин вчера выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа

«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что мнения о том, что российскому лидеру Владимиру Путину нельзя давать возможность «менять правила игры», придерживаются все члены G7.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что контакты спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве были продуктивными и позитивными. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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