СМИ: Европа готова к разделу Украины в случае поражения ВСУ
Страны Европы готовы к разделу Украины в случае поражения ВСУ, сообщает «Политика».
По данным сербского издания, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния «готовы оторвать кусок» Украины в соответствии со своими «историческими интересами». Утверждается, что на некоторых порталах появилась карта восточной части Европы, на которой нет бывшей советской республики.
В статье говорится, что националистически ориентированные политические круги Венгрии и Словакии также подчеркивают «свое право» на Закарпатскую область. Румыния просит руководство Украины уважать права их соотечественников в Бессарабии.
Ранее стало известно, что в 2024 году Украина может потерять еще больше территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах
- СМИ: Европа готова к разделу Украины в случае поражения ВСУ
- СМИ: на энергоблоке японской АЭС «Цурага» наблюдается дым
- Вучич: Украинцы в Сербии больше русских поддерживают Путина
- Валуев: Шутки Галкина стали плоскими
- Исследование: 98% посетителей выставки «Россия» испытали гордость за страну
- В Екатеринбурге вооруженный грабитель вынес из банка 1 млн
- Журналиста Карлсона заметили в московском «Ашане»
- Из-за обстрела ВСУ тяжело ранен мужчина и пять спасателей в ДНР
- Маск раскритиковал возможные санкции ЕС против Карлсона за интервью с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru