По данным сербского издания, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния «готовы оторвать кусок» Украины в соответствии со своими «историческими интересами». Утверждается, что на некоторых порталах появилась карта восточной части Европы, на которой нет бывшей советской республики.

В статье говорится, что националистически ориентированные политические круги Венгрии и Словакии также подчеркивают «свое право» на Закарпатскую область. Румыния просит руководство Украины уважать права их соотечественников в Бессарабии.

Ранее стало известно, что в 2024 году Украина может потерять еще больше территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

