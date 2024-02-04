Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров
Канцлеру Германии Олафу Шольцу стоит встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине. С таким призывом выступил украинский посол в Бразилии Андрей Мельник.
Дипломат полагает, что прямых переговоров между Москвой и Киевом в данный момент быть не может. По его мнению, необходимы «реальные импульсы для дипломатии» извне.
Мельник допустил, что Шольц может переговорить с Путиным в нейтральной стране. Он напомнил, что лидеры ведущих государств встречались даже в годы холодной войны.
Мировые лидеры должны искать подход к российским властям, сказал Мельник в интервью NTV
Ранее депутат Европарламента Манфред Вебер обвинил Германию в медлительности и нерешимости в вопросе поддержки Украины, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху сообщил о ликвидации 17 из 24 батальонов ХАМАС
- Театр и СВО: В провинции отменяют спектакли с участием русских актеров с Запада
- В Москве нашли хозяйку коту, принятому за пропавшего Твикса
- Театр эстрады не стал отменять спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым
- На Бали утонул турист из России
- NYT: члены НАТО усомнились в способности альянса выжить при Трампе
- Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров
- Семейная ипотека: Льготный кредит не поможет большинству россиян обрести жилье
- Греческие фермеры заблокировали дороги на севере страны
- Силы ПВО за сутки сбили почти 100 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru