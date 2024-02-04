Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров

Канцлеру Германии Олафу Шольцу стоит встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине. С таким призывом выступил украинский посол в Бразилии Андрей Мельник.

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Дипломат полагает, что прямых переговоров между Москвой и Киевом в данный момент быть не может. По его мнению, необходимы «реальные импульсы для дипломатии» извне.

Мельник допустил, что Шольц может переговорить с Путиным в нейтральной стране. Он напомнил, что лидеры ведущих государств встречались даже в годы холодной войны.

Мировые лидеры должны искать подход к российским властям, сказал Мельник в интервью NTV

Ранее депутат Европарламента Манфред Вебер обвинил Германию в медлительности и нерешимости в вопросе поддержки Украины, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаШольцВладимир Путин

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