Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров

Дипломат полагает, что прямых переговоров между Москвой и Киевом в данный момент быть не может. По его мнению, необходимы «реальные импульсы для дипломатии» извне.

Мельник допустил, что Шольц может переговорить с Путиным в нейтральной стране. Он напомнил, что лидеры ведущих государств встречались даже в годы холодной войны.

Мировые лидеры должны искать подход к российским властям, сказал Мельник в интервью NTV

Ранее депутат Европарламента Манфред Вебер обвинил Германию в медлительности и нерешимости в вопросе поддержки Украины, напоминает «Радиоточка НСН».

