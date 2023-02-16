МИД Венгрии: Будапешт сделает все для исключения российского атома из санкций

Венгрия предпримет все возможные действия, чтобы в десятом пакете антироссийских санкций не было ограничений поставок нефти по «Дружбе» и сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что некоторые страны выступают за строгое ограничение сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Сийярто указал, что Венгрия отвергает все предложения, которые ограничивают поставку нефти и сотрудничество в ядерной сфере.

Венгрия выступила против десятого пакета антироссийских санкций ЕС

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках ожидаемого принятия десятого пакета санкций в отношении России не станет вводить ограничения против госкорпорации «Росатом». По словам источника Bloomberg, ЕС вряд ли станет налагать санкции на «Росатом» из-за того, что против этого выступают несколько неназванных государств-членов союза.

На этом фоне член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в разговоре с НСН отмечал, что Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС, для полного отказа от топлива странам союза необходимо увеличить свои производственные мощности.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияСанкции ЕС
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