МИД Венгрии: Будапешт сделает все для исключения российского атома из санкций

Венгрия предпримет все возможные действия, чтобы в десятом пакете антироссийских санкций не было ограничений поставок нефти по «Дружбе» и сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что некоторые страны выступают за строгое ограничение сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Сийярто указал, что Венгрия отвергает все предложения, которые ограничивают поставку нефти и сотрудничество в ядерной сфере.